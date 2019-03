Terminati i lavori di ricostruzione del ponticello lungo provinciale 93 a Spadola

Sono terminati i lavori di ricostruzione del ponticello stradale lungo la SP 93 (ex SS 110) che era stato distrutto dal maltempo dal 3 al 6 ottobre 2018 a Spadola in provincia di Vibo Valentia. Si tratta dei primi lavori che Anas ha realizzato in Calabria su una delle strade passate in gestione grazie all’accordo in vigore dal 1 gennaio 2019, sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni per la revisione delle reti e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018.

Gli interventi, che sono iniziati il 1 febbraio 2019 e terminati oggi nel pieno rispetto del cronoprogramma lavori, hanno riguardato la ricostruzione del ponticello stradale nonché il ripristino del fosso di guardia in prossimità della galleria ‘Schiarazzo’, la relativa sistemazione dell’alveo del torrente ‘Bruca’ sottostante il Viadotto ‘Bruca 2’ e il rinfianco del fosso di guardia in corrispondenza della galleria ‘Lumbato 1” lato Chiaravalle sulla SS 713.