Operazione Undersize 2, sequestrate tre tonnellate di prodotti ittici. Multe salate

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Più di tre tonnellate di prodotti ittici sono stati sequestrati e multe da 155mila euro sono state elevate nell’ambito dell’operazione “Undersize 2” che ha coinvolto gli uffici periferici della Direzione Marittima di Reggio Calabria e della Basilicata Tirrenica.

Su tutta la regione i militari della Capitaneria hanno così “staccato” ben 44 multe e sequestrati circa 2950 chili di pescato.

Quattro le denunce penali per tentativo di frode in commercio - con relativo sequestro di circa 500 kg di vario prodotto in cattivo stato di conservazione – a carico di un venditore abusivo, e anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; sequestrati inoltre 9 attrezzi da pesca utilizzati in violazione alle norme di sicurezza della navigazione.

La polizia marittima ha inoltre messo i sigilli a altri 340 chili di novellame di sarda. Ad eseguire la misura i militari della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro che hanno elevato anche una multa da 25mila euro.

Un sequestro amministrativo è stato effettuato su circa 1330 chili di novellame di sarda, questa volta da parte delle Capitaneria di Gioia Tauro insieme alla Polizia Stradale, con l’elevazione di due sanzioni amministrative per 50mila euro complessivi.

Una comunicazione di notizia di reato infine è stata inoltrata alla Autorità Giudiziaria per un tentativo di frode in commercio e che ha visto anche il sequestro penale di circa 500 kg di prodotto ittico operato dai militari di Reggio Calabria nei confronti di un noto ristorante del luogo.