Operazione “Carminius”, ritrovate formule e riti di iniziazione alla ‘ndrangheta

La Guardia di finanza di Torino, nel corso delle perquisizioni scaturite dall’operazione Carminius, ha trovato formule per il ‘rito di iniziazione’, per chi aspira ad entrare nella ‘Ndrangheta. L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Torino, ha portato all’arresto di una quindicina di persone e al sequestro di beni per 45 milioni di euro.

Formule, regole, rituali di affiliazione e giuramenti di matrice ‘ndranghetista erano scritti in alcuni appunti manoscritti nascosti in un vano ricavato nel muro del salotto dell’abitazione cuneese di Rocco Zangrà, già arrestato nel corso dell’operazione ‘Barbarossa’.

Il ritrovamento delle formule sembrerebbe confermare il fatto che Zangrà continuasse a svolgere il suo ruolo di vertice dell’organizzazione tra l’alto cuneese e la bassa provincia di Torino.

Secondo quanto emerso dalle indagini, ‘ndrangheta e mafia avrebbero collaborato insieme e organizzato incontri per pianificare le strategie di controllo del territorio, in particolare nel sud-est della provincia di Torino. Le Fiamme gialle hanno sequestrato beni per oltre 45 milioni di euro, fra conti correnti, cassette di sicurezza, autovetture, immobili e società.

L’indagine ha preso avvio nel 2012, dopo l’attentato subito da due concessionarie di Carmagnola, il cui titolare risulta oggi indagato per associazione mafiosa. Da ulteriori accertamenti è emersa l’esistenza di un “sodalizio allargato” composto dalle cosche della ‘ndrangheta operative in provincia di Torino e Cuneo e ed esponenti di Cosa Nostra, attivi a Carmagnola. Un’alleanza finalizzata, in particolare, al controllo del traffico di stupefacenti e alle estorsioni.

Nell’operazione è finito in manette anche Francesco Santaguida, figlio di un consigliere comunale di Sant’Onofrio, che è anche vice presidente del Consiglio.