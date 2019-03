Sequestrati 11mila articoli pericolosi, quattro persone segnalate

Undicimila articoli non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Vibo Valentia al termine di quattro distinti interventi eseguiti dalle Fiamme gialle per contrastare la vendita di merci contraffatte e pericolose per la salute e l’incolumità fisica dei consumatori.

Quattro sono state anche le persone segnalate alle competenti autorità, di cui una deferita all’autorità giudiziaria, dal momento che aveva messo in vendita delle bombolette spray ritenute pericolose, altamente infiammabili ed irritabili.