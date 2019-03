Beccato a rubare in una casa, arrestato un 49enne

Un uomo di 49 anni, R.E., è stato arrestato per un furto in un appartamento avvenuto con la complicità di altre due persone, ancora non identificate.

L’allerta è scattata grazie alla reazione della vittima che, rientrata a casa, a Reggio Calabria, ha sorpreso due individui che la stavano svaligiando ed ha così chiamato il 113.

Ad indirizzare gli agenti verso uno dei responsabile è stata fondamentale anche la segnalazione di un parente della vittima, che ha fornito dei dettagli preziosi sulla via di fuga del malvivente, bloccato in una via del centro cittadino.

L’uomo sarebbe stato “inchiodato” anche grazie alle immagini di un sistema di videosorveglianza presente all’interno dell’abitazione, e nonostante il fatto che ladri ne avessero divelto la telecamera.

Il 49enne, con precedenti penali per rapina, dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato portato nel carcere di Arghillà in attesa della convalida dell’arresto.

L’uomo è stato denunciato anche per il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale dato che non ha voluto comunicare il proprio indirizzo di residenza.

L’intervento delle Volanti, grazie alla segnalazione della vittima, ha permesso di assicurare alla giustizia uno degli autori del furto, evitando l’impossessamento di altri preziosi già sistemati dai ladri in una valigia.