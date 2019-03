Tifosi esagitati, due daspo e una denuncia dopo le gare del Crotone

Nel corso delle ultime giornate del campionato di calcio di serie “B”, la Questura di Crotone ha intensificato le attività per prevenire la violenza negli stadi ed il compimento di atti non conformi alle disposizioni in materia di sicurezza negli impianti sportivi.

Il 1° marzo scorso, personale della Divisione Polizia Anticrimine ha notificato così un Daspo di un anno, nei confronti di un 52enne, G.D. I fatti risalgono all’incontro “Crotone-Spezia” del 27 dicembre precedente, quando l’uomo si è reso responsabile del reato di “lancio di materiale pericoloso”, ovvero di un fumogeno.

Il 4 marzo, invece, la stessa Divisione ha notificato un altro provvedimento di Daspo, ma internazionale, di tre anni con prescrizioni, nei confronti di un 23enne, S.G., già peraltro destinatario il 28 dicembre scorso di un precedente avviso.

I fatti, in quuesto caso, si riferiscono alle gare “Crotone-Cosenza” e “Crotone-Spezia”, rispettivamente del 26 novembre e 27 dicembre, quando il giovane ha minacciato un pubblico ufficiale e lanciato un petardo e un fumogeno.

Infine, in occasione dell’incontro di calcio Crotone-Lecce, durante il “pre-filtraggio”, all’esterno del settore “Curva Nord Ospiti”, un 32enne, G.M., è stato fermato e successivamente denunciato in stato di libertà perché trovato in possesso di un fumogeno.