Droga: in auto con due kili e mezzo di hashish, due arresti a Mirto

I Carabinieri di Mirto Crosia e Calopezzati hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Antonio Vitale (44 anni) e Giuseppe Campana (42), entrambi noti alle forze dell’ordine.

I due, intorno alle otto di ieri sera, a bordo dell’autovettura del primo, stavano percorrendo la Strada Statale 106 nel tratto che collega Corigliano Rossano alla frazione marina di Crosia. Proprio in quel punto, una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’Alt ed ha effettuato un controllo.

La perquisizione personale ha permesso di ritrovare addosso a Campana cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di circa mezzo chilo circa, mentre all’interno dell’autovettura vi erano, nascosti sotto i sedili anteriori, due involucri contenenti ciascuno altri dieci panetti, per un peso totale circa 2 kilogrammi.

Su disposizione del Magistrato di turno della Procura di Castrovillari, diretta da Eugenio Facciolla, entrambi sono stati così accompagnati presso la Casa Circondariale della città del Pollino, dove resteranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lo stupefacente, sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno illecito di oltre quindicimila euro.

Vitale, solo nel mese di novembre 2018, era stato già tratto in arresto dagli uomini dell’Arma per lo stesso reato: all’epoca fu trovato in possesso di più di un kilogrammo della stessa sostanza stupefacente.