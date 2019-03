Melicchio (M5S): 1 milione e 600 mila euro per i comuni montani calabresi

“È di prossima pubblicazione il decreto che stanzierà più di 11 milioni di euro ai comuni montani per finanziare una serie di iniziative finalizzate al sostegno delle attività commerciali e all’implementazione di servizi a favore del terzo settore. Di questo finanziamento, afferente al ‘Fondo integrativo per i Comuni montani’, ben 1 milione e 600 mila euro andranno ad enti locali calabresi”. Lo annuncia il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Melicchio che specifica le amministrazioni locali della nostra regione interessati dall'imminente provvedimento.

“Sono 3 comuni in provincia di Catanzaro, 4 in quella di Reggio Calabria, 50 in provincia di Cosenza, 2 in quella di Vibo Valentia e 4 in provincia di Crotone che riceveranno 25 mila euro a testa. Sono comuni classificati come ‘interamente montani’ che hanno presentato progetti, e sono riusciti ad entrare in graduatoria, improntati al contrasto dell’abbandono delle aree montane attraverso lo sviluppo socioeconomico: ad esempio, incentivando le offerte commerciali comprendenti servizi diversi, le attività di consegna a domicilio o l’implementazione dei servizi di trasporto. Questo Governo ha finalmente sbloccato i fondi, che peraltro alcuni Comuni avevano già anche investito e così si possono attendere, ora, le notifiche ufficiali dei Ministeri, per poter rendicontare e ottenere le risorse”.

Il parlamentare 5 stelle esprime la sua soddisfazione per il buon risultato raggiunto dai comuni calabresi. “A beneficiare dei fondi in questione, in tutta Italia, saranno 407 Progetti (di cui 18 pluriennali e 389 annuali) e sapere che ben 64 sono comuni calabresi mi rende contento. Dare alla montagna nuovi strumenti per generare impresa e valore è fondamentale nella nostra regione - conclude Melicchio - ed è importante che si finanzino progetti per garantire migliori servizi e per fermare l'abbandono e lo spopolamento nelle aree interne della Calabria.”

Elenco dei comuni interessati:

Provincia di Catanzaro: Martirano, Miglierina, Serrastretta.

Città Metropolitana di Reggio Calabria: Bivongi, Ciminà, Martone, San Giovanni di Gerace.

Provincia di Crotone: Carfizzi, Cotronei, Melissa, Umbriatico.

Provincia di Vibo Valentia: Fabrizia, Mongiana.

Provincia di Cosenza: Aieta, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Belsito, Bianchi, Bocchigliero, Bonifati, Buonvicino, Campana, Canna, Carpanzano, Castroregio, Cellara, Cerchiara di Calabria, Cerisano, Civita, Colosimi, Dipignano, Domanico, Francavilla Marittima, Grimaldi, Grisolia, Lago, Longobardi, Maierà, Mandatoriccio, Mangone, Marzi, Mendicino, Nocara, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pietrafitta, Plataci, Rocca Imperiale, Rogliano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Donato di Ninea, San Fili, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Pietro in Guarano, Santa Domenica Talao, Saracena, Scigliano, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro.