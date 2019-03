Incendiato mezzo raccolta rifiuti a Roccella Jonica

Ignoti hanno incendiato, nella serata di ieri, a Roccella Jonica, un mezzo utilizzato per la raccolta differenziata, danneggiandone un altro che sostava nelle vicinanze. Ne dà notizia l'amministrazione comunale.

"Un gesto vile ed inqualificabile - si legge in un comunicato - che ferisce per primi i funzionari e gli operai che quotidianamente lavorano con estrema dedizione ed abnegazione per garantire a tutti noi un servizio di qualità. Un gesto che ferisce l'Amministrazione, impegnata in un processo di ammodernamento del servizio che porterà a breve nuovi frutti in termini di efficacia dello stesso. Un gesto che ferisce l'intera nostra comunità, che da un paio di mesi subisce il ripetersi di gesti violenza ai quali non è avvezza ed ai quali non farà mai l'abitudine.

Se chi ha fatto ciò pensa che il suo sia un gesto intimidatorio, sappia chiaramente che questo fine è fallito. Nessun roccellese, né tantomeno le istituzioni rappresentative della nostra comunità, si farà mai intimidire". Il Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, ha subito convocato nella cittadina una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, mentre è già convocato per domani il consiglio comunale.