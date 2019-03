Regione: ritorna il Governatore Oliverio, presto a lavoro in Cittadella

Si contano le ore per il ritorno del Governatore nella Cittadella regionale. Mario Oliverio, rientrato ieri sera da Roma, dove con i suoi legali Armando Veneto e Enzo Belvedere ha partecipato in Cassazione all'udienza che lo ha scagionato (LEGGI), potrebbe prendere servizio già nella giornata di lunedì prossimo.

Il Presidente della Regione, che attende ora la notifica del provvedimento per poter lasciare San Giovanni in Fiore, si sentirebbe infatti pronto per riprendere a pieno ritmo l’attività dopo la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto.(LEGGI)