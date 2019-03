Vittime di mafia: in centinaia al corteo della memoria di “Libera”

Foto: Il Quotidiano del Sud

Gente da tutta la Calabria, tra cui studenti, amministratori comunali e sindacalisti, ha raggiunto in bus Catanzaro per presenziare al corteo organizzato da "Libera", in collaborazione con "Avviso Pubblico", per la Giornata regionale della memoria e dell'impegno "in ricordo delle vittime innocenti delle mafie".

In prima fila le madri di vittime della mafia come Gianluca Congiusta (LEGGI) e Massimiliano Carbone, insieme al referente regionale di "Libera", don Ennio Stamile.

Il corteo ha preso vita nella zona nord di Catanzaro ed ha attraversato le strade del centro per arrivare in Piazza Prefettura dove è stato letto l’elenco dei mille nomi di vittime innocenti della mafia.

In collegamento da Padova, per un intervento multimediale, il fondatore di Libera don Luigi Ciotti.