Fuscaldo. Danneggiati alcuni mezzi per la raccolta rifiuti, indagano i carabinieri

Alcuni automezzi della società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Fuscaldo, nel cosentino, sono stati danneggiati da ignoti. In particolare, sono stati forati i pneumatici di 4 mezzi che oggi non hanno potuto svolgere regolare servizio per la cittadina.

L’azienda è attualmente commissariata poiché i dirigenti sono rimasti coinvolti, nel novembre scorso, nell'operazione "Merlino" (LEGGI) coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, relativa a irregolarità in appalti e corruzione. Nello stesso conteso fu arrestato anche il sindaco, Gianfranco Ramundo, poi scarcerato. I Carabinieri stanno indagando.