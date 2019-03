Un 24enne di Cirò Marina è stato denunciato dai Carabinieri del posto per aver investito con la sua autovettura un 50enne. Il fatto è avvenuto in Piazza Kennedy, a nella cittadina costiera in provincia di Crotone, e il malcapitato ha subito lievi lesioni.

Il giovane automobilista, al termine degli accertamenti tossicologici esperiti dai carabinieri, è risultato positivo all’utilizzo di sostanze stupefacenti.