Comitato nuova 106. Strade Crotone-Cutro un colabrodo, vengano asfaltate

L'associazione Paideia ed il Comitato Crotone Nuova ss.106 Adesso lanciano un appello al presidente della Provincia di Crotone, Ugo Pugliese, ed al Sindaco di Cutro, Salvatore Divuono, affinché venga riasfaltata la strada provinciale 63, che collega il popoloso del centro della provincia al capoluogo, e la Sp 42 che da Cutro scende invece verso contrada Vattiato.

“È inconcepibile – sbottano Luigi Bitonti, Maurizio Tricoli, Michele Basile e Giuseppe Miletta, del direttivo Comitato - che la strada che da Crotone collega uno dei più popolosi comuni della provincia (10.545 abitanti) sia ridotta un colabrodo, con l'asfalto quasi completamente diruto che costituisce un grave pericolo per l'incolumità degli automobilisti e per i continui danni che subiscono le auto, costrette ogni giorno a fare gli slalom per evitare buche e dissesto dell'asfalto, riaggiustato alla meno peggio e che, particolarmente, nelle curve costituisce un vero attentato alla vita dei cittadini.”

Stessa situazione, “se non peggiore”, lo stato di abbandono per la provinciale 42, per la presenza di smottamenti e frane sul tracciato.

Il Comitato ricorda infatti che la Provincia di Crotone ha avuto nel 2018 in dotazione, circa 350 mila euro, per la manutenzione della provinciale 63 Cutro-Crotone, “risorse disponibili già nel 2019” viene ribadito. Per la SP42 invece sono 200 mila gli euro disponibili per l’annualità 2023.

La Paideia, quindi, sostiene aspettare con fiducia dalle massime istituzioni provinciali e cutresi “un'immediata azione volta alla sistemazione di queste importanti arterie provinciali che costituiscono anche strade di collegamento fra Crotone e la zona del Petilino tra cui Mesoraca e Petilia Policastro”.