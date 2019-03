Lamezia, incontro con gli autori: Antonio Cannone ospite della comunità Fandango

Presso la sala Sintonia della comunità Progetto sud di Lamezia Terme si è svolto un interessante e appassionante incontro tra i ragazzi ospiti della Fandango e lo scrittore e giornalista, Antonio Cannone. Un momento di grande interesse culturale e sociale che ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi che hanno così potuto dialogare con l'autore.

Accolto dagli operatori della Comunità, Cannone ha spaziato su temi quali la legalità e la lotta alla mafia, soffermandosi ad illustrare uno dei sui lavori di maggiore successo “Il caso Aversa tra rivelazioni e misteri”, saggio sul duplice omicidio del sovrintendente di polizia, Salvatore Aversa e della moglie, Lucia Precenzano. Un libro che ha ricevuto numerosi premi arrivando, tra l'altro, in finale al prestigioso premio “Piersanti Mattarella”.

Legalità intesa anche come diritti per i cittadini e consapevolezza dell’appartenenza ad uno Stato che spesso mostra la sua faccia peggiore. Cannone ha così proseguito a descrivere la vicenda Aversa, dagli errori nelle indagini alle dichiarazioni dei pentiti, fino ai tanti processi celebrati. Non sono mancati i riferimenti alla protervia del potere, non solo mafioso ma più in generale un potere che si manifesta in tanti modi, subdolo e corrotto.

Questo il filo conduttore dell’incontro che ha visto i ragazzi della Fandango interagire con l’autore il quale poi ha oltremodo scavato nel solco dell'importanza dell'uomo al centro di ogni sovrastruttura, sia essa morale, religiosa o civile. Da qui gli ulteriori approfondimenti su alcune delle altre opere scritte da Cannone. Tra le quali, “Gli Intrusi-Fascino mortale”, un altro libro di successo anch'esso pluripremiato e dove viene affrontato il tema della bulimia da social e dell'alienazione dell'uomo rispetto alle nuove scoperte tecnologiche.

Fino ad accennare all'ultimo lavoro (che presto sarà presentato a Lamezia) “Viaggio tra i destini paralleli della mia terra”, col quale Cannone affronta il tema della complessità dei rapporti umani. Una giornata costruttiva che ha offerto spunti e riflessioni sul mondo d'oggi e sugli accadimenti che coinvolgono la Calabria e il resto del Paese. Una discussione ampia che ha spaziato su numerosi argomenti e sui quali l'autore ha piacevolmente discusso con gli operatori e gli ospiti della comunità.