Unimorfe Reggio, riconoscimenti su scala Nazionale a Presidente Modaffari

Il Consorzio Universitario Internazionale Unimorfe di Reggio Calabria ottiene il maggior numero di Riconoscimenti in materia di Abilitazione Professione Docenti, Sostegni e Dottorati di Ricerca ed entra a far parte della Top Ten dei Centri con il maggior numero di iscritti non solo in Italia ma anche all' Estero. Infatti, il centro vanta numerose sedi in Europa, nei Paesi extra UE e oltre Oceano. Un traguardo importante proveniente dalla professionalità, legalità, trasparenza del corpo docenti e del reparto amministrativo e della Presidente Nazionale Dott.ssa Maria Saveria Modaffari nella gestione delle prassi burocratiche che stanno alla base di ogni accordo.

Il consorzio inoltre il 28 di Marzo inaugurerà il percorso sperimentale delle Facoltà Sanitarie estere a Locri (RC) ove saranno presenti illustri nomi del corpo docenti quali: Dott. Elvio Sansotta ( primario del reparto di Radiologia dell' Ospedale di Locri) Direttore scientifico del percorso di laurea in Medicina e Chirurgia, Prof. Santo Gratteri (professore di Medicina Legale presso Università Magna Grecia di Catanzaro) Docente ai percorsi di laurea di Medicina e Farmacia, Dott. Vincenzo Carabetta (Primario del reparto di Angiologia dell' Ospedale di Locri) Docente ai percorsi di Fisioterapia e Medicina e molti altri professionisti.

Un altro importantissimo progetto in cantiere e l’inaugurazione di un’associazione costituita insieme all' avv. Ornella Attisano specializzata in diritto di Famiglia, referente Unicef nonché cultrice presso Università Mediterranea di Reggio Calabria su scala Nazionale a tutela delle vittime di violenza e a tutela dei minori e categorie protette che vanterà numerosi protocolli d' intesa con il Tribunale di Locri e Reggio Calabria.