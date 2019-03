Quota 100, Gratteri lancia allarme: “in Calabria aumenterà la carenza di forze dell’ordine”

“In Calabria abbiamo bisogno di più forze dell’ordine e con “Quota 100″ il problema aumenterà”. E’ quanto afferma Nicola Gratteri, procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, a Rai Radio1, parlando della vicenda delle case popolari a Corigliano-Rossano.(LEGGI)



“E’ un fenomeno diffuso questo nelle case popolari. Specialmente nei centri medio-grandi. C’è questa violenza, questo racket delle case popolari dove mafiosi e mafiosetti gestiscono le case popolari come se fossero cose proprie. Ma stiamo parlando di mafiosetti, non dei narcotrafficanti o che fanno riciclaggio”, dichiara Gratteri.

“A noi possono apparire piccole cose, – prosegue il procuratore – ma per chi vive là è un dramma, un inferno. Noi ci dobbiamo preoccupare anche di queste cose se vogliamo che la gente si avvicini a noi. Ma per questo, come detto,- conclude Gratteri - servono più forze dell’ordine sul territorio e stiamo pagando ancora oggi quella scelta scellerata del 2010 di bloccare le assunzioni e ora con “Quota 100″ il problema aumenterà”.