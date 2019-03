Abuso d’ufficio e falso: assolti ex sindaco, ex segretario e comandante della municipale

Il sindaco Demetrio Arena

È stato assolto con formula piena dai reati di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico l’ex sindaco di Reggio Calabria, Demetrio Arena.

La decisione è stata presa dal collegio del Tribunale penale del capoluogo dello Stretto che ha anche assolto nello stesso contesto l’ex segretario generale del Comune. Piero Emilio, e l'ex comandante della polizia municipale, Alfredo Priolo.

La vicenda giudiziaria, che vedeva coinvolti i tre, era sorta a seguito degli esposti presentati da due ufficiali della municipale dopo che il sindaco aveva conferito a Priolo, già comandante dei vigili urbani dal 2002 al luglio 2012, l'incarico di reggenza del corpo per trenta giorni, durante il mese di settembre del 2012, posto rimasto vacante a seguito della risoluzione dei contratti dei dirigenti esterni all'ente.

Durante l’udienza conclusiva, il pubblico ministero Gullo ha chiesto l’assoluzione per tutti e tre mentre le parti civili - rappresentate dagli avvocati Malara, Iaria e Rizzi – ne chiedevano invece la condanna ed il risarcimento del danno.

I difensori degli imputati, gli avvocati Giuseppe Morabito per Priolo, Rosario Infantino e Antonio Sofo per Arena, e Gaetano Callipo per Emilio, hanno concluso con la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il Tribunale, accogliendo le richieste del Pm e della difesa, si è pronunciato difatti con l’assoluzione.