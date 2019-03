Giornata delle foreste, Italia Nostra firma protocollo per l’affidamento dell’Orto Candela

Nel corso della Giornata internazionale delle Foreste, avrà luogo la seconda edizione della iniziativa Orto in festa, organizzata dalla sezione Italia Nostra di Crotone.

Dopo la realizzazione nel febbraio 2017 del progetto di Orto Urbano-Giardino Botanico redatto dall’agronomo Armando Lia per Italia Nostra, l’area è stata affidata in via provvisoria ai volontari della associazione, che ne hanno assicurato per più di due anni cura, tutela e manutenzione a titolo non oneroso.

Come segno concreto di riconoscimento di tale generoso impegno da parte dei volontari, il Sindaco della Città, Ugo Pugliese, insieme agli assessori alla Cultura, Valentina Galdieri, ed all’assessore alla P.I. e Ricerca, Franco Pesce, presenzieranno domani mattina alla cerimonia ufficiale per la firma del Protocollo di Intesa tra Comune ed Italia Nostra per la gestione dell’Orto Botanico di Via Discesa Castello presso il Bastione di San Giacomo.

Parteciperanno all’evento numerose classi della scuola materna e primaria dell’Istituto Comprensivo “Antonio Rosmini”, bambini che seguono dei progetti scolastici di educazione-formazione ambientale con le loro docenti, gli abitanti del quartiere.

Aderiscono e partecipano alla iniziativa il geologo Carlo Tansi, ricercatore presso il Cnr, socio onorario nazionale di Italia Nostra, i rappresentanti del Gruppo Archeologico Krotoniate e di altre associazioni culturali della città.