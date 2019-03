Città metropolitana acquista l’area di Pentano

L’Oasi naturale di Saline Joniche

L’Amministrazione Falcomatà ha inteso esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto del cosiddetto “Pantano” di Saline Joniche un bene inestimabile da tutelare, al fine di valorizzarlo in chiave turistico-ricettiva.

La delibera è stata firmata dal Vicesindaco metropolitano, Riccardo Mauro, mentre a riguardo il Consiglio Metropolitano si era già espresso all’unanimità, dando mandato al Sindaco Falcomatà di procedere alla manifestazione di interesse per l'acquisto, da parte dell’Ente, dell’area posta in liquidazione dalla Sipi.

“Una delibera importante dunque che consente, per la prima volta nella storia del nostro territorio, di avviare una programmazione concreta di sviluppo di una delle più caratteristiche aree della costa jonica reggina. L’obiettivo dell’Amministrazione Falcomatà – sottolinea la nota - è quello di coinvolgere i Comuni interessati come quello di Montebello, sin dalla fase iniziale della pianificazione strategica, nella consapevolezza delle importanti ricadute positive che l’indotto economico potrà generare in tutta l’area grecanica”.

“La località Pantano, ricadente nel Comune di Montebello, è una perla del nostro patrimonio naturalistico, un’area dall’elevato pregio faunistico - sono state le parole del Consigliere delegato all’ambiente Antonino Nocera. Abbiamo predisposto il documento per l’acquisizione dell’area, come da volontà espressa all’unanimità dall’Assise metropolitana, esercitando il diritto di prelazione previsto dalla legge. L’oasi di Saline Joniche, è l’ultima testimonianza di quelle che furono, sino al Settecento, le famose saline di Reggio e, proprio per questo, oggi vanno tutelate con ogni mezzo da parte delle Istituzioni”.