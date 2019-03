Controlli dei CC a Crotone: un arresto, cinque denunce e sei segnalazioni

I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio, nel corso del quale hanno arrestato un 30enne del luogo per ricettazione. L’uomo, in seguito a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di refurtiva; in particolare parti di automobili, interni, sedili, pezzi di ricambio ecc.

Nel corso della stessa operazione, sono stati denunciati tre automobilisti sopresi alla guida sotto l’influenza di alcol e/o sostanze stupefacenti.

Altre sei persone, invece, sono state segnalate all’Autorità prefettizia poiché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.