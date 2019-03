Crotone. Si barrica in casa con la madre, le urla fanno scattare i soccorsi

Sono state le urla udite dai vicini a far scattare l’allarme che ha portato in via Saffo a Crotone le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale.

I condomini erano difatti preoccupati per le grida che provenivano da un appartamento dove vivono due familiari, un’anziana ed il figlio 38enne che, in stato di agitazione, si era barricato nella casa, che si trova nella zona periferica della città.

I pompieri sono giunti sul posto con due squadre e constato che mamma e figlio non intendevano aprire la porta per consentire ai sanitari di intervenire per un Tso, solo saliti con un’autoscala fino al balcone dell’appartamento per poi tentare di aprire la porta.

Il Capo Reparto dei Vigili è riuscito comunque a parlare col 38enne e a convincerlo ad avvicinarsi ai sanitari, dando modo a quest’ultimi di procedere con il trattamento sanitario. Sul posto oltre ai pompieri anche il 118 e la polizia.