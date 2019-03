Giochi matematici, 5 studenti di Corigliano Rossano in finale

Nella regione che ha dato i natali a Pitagora non può che rendere orgogliose l’amministrazione comunale e l’intera comunità il successo ad una competizione matematica, che ora diventa nazionale, di tanti alunni, figli di questa città e di questo territorio.

È quanto dichiara il Commissario Prefettizio di Corigliano Rossano, Domenico Bagnato, complimentandosi con tutti i ragazzi che hanno partecipato e si sono qualificati alla Finale di area CS2 dei Giochi matematici del mediterraneo 2019 e che, ai primi di ogni categoria, dà il diritto ad accedere alla finale nazionale a Palermo nel mese di maggio prossimo.

Maria Bianco (categoria P3 – dell’Istituto Comprensivo I), Antonio Golluscio (categoria P4 – dell’Istituto Comprensivo I); Antonio Stasi (categoria P5 – dell’Istituto Comprensivo I), Gianfrancesco Ammerata (Categoria S2 – dell’Istituto Comprensivo III), Leonardo Figoli (categoria S3 – dell’Istituto Comprensivo III). – Sono, questi, i giovani concittadini dell’area Rossano che si sono classificati primi nelle diverse categorie P3, P4, P5, S1, S2, S3 (dalla terza primaria alla terza media). In particolare, Leonardo Figoli parteciperà alla finale nazionale a Palermo per il sesto anno consecutivo.

I giochi sono promossi dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica (A.I.P.M.) e patrocinati dall’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Matematica e Informatica. Sono state 86 le finali totali di Area che si sono svolte in tutta Italia e sono 800 (circa 100 per ogni categoria) i ragazzi che si sono guadagnati la qualificazione alla finale, prevista per sabato 18 maggio nei locali dell’edificio n.19 del Campus Universitario di Palermo.

Come ogni anno il test era formato da domande a risposta multipla su logica, geometria e aritmetica. La graduatoria è stata stilata tenendo conto del maggior numero di risposte esatte e del minor tempo impiegato.