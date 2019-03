Moda Movie 2019, i 15 finalisti della XXIII edizione

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 marzo, presso il Royal Hotel di Cosenza un’apposita commissione di esperti ha selezionato i 15 fashion designer che si contenderanno il premio Moda Movie 2019 durante l’Evento Moda dell’11 giugno al teatro A. Rendano di Cosenza.

Il progetto dell’associazione Creazione e Immagine, giunto alla 23esima edizione, nasce dall’idea di celebrare e approfondire la relazione fra il mondo della moda, del cinema e delle arti attraverso la pubblicazione di un bando rivolto a giovani fashion designer.

I finalisti, selezionati attraverso la visione dei bozzetti giudicati in base all’originalità e all’aderenza tematica, hanno tratto ispirazione per le loro creazioni dall’estetica popolare rivista attraverso gli strumenti delle nuove tecnologie, come indicato dal tema “Folk Bohémien- La tradizione incontra l’innovazione”.

La commissione esaminatrice, presieduta dal direttore artistico di Moda Movie Sante Orrico, era composta dal Consigliere della Provincia di Cosenza Eugenio Aceto, dall’assessore al Marketing Territoriale del comune di Cosenza Rosaria Succurro, dall’esperta in Culture e tecniche del costume e della moda Monica Lamanna, dal curatore d’arte Gianluca Covelli, dalla delegata della Fondazione Carical Rosa Cardillo, dalla delegata per l’Unical Tania Saolo, dalla responsabile del settore Cinema Loredana Ciliberto, dalla referente di Mod’Art open Air Anna Maria Coscarello e dagli stilisti Giuseppe Cupelli e Vincenza Salvino.

Ecco i nomi dei 15 finalisti, più 3 riserve, con indicazione di provenienza e percorso formativo:

Amico Valentina – Caltanissetta (CL) – Liceo artistico regionale “R. Assunto”, Caltanissetta; Carta Noemi – Lodè (NU) - Istituto Moda e Immagine, Nuoro; Dell’omo Antonio – Rende (CS) – IED, Roma; Duo: Melina Cristina – Catanzaro (CZ) – Accademia ADM (Artisti della Moda), Cosenza; Filippo Chantal – Montato Uffugo (CS) - Accademia ADM (Artisti della Moda), Cosenza; Duo: Vilardo Chiara – Delia (CL) – Liceo artistico regionale “R. Assunto”, Caltanissetta; Miccichè Maria Francesca – Serradifalco (CL) - Liceo artistico regionale “R. Assunto”, Caltanissetta; Genco Rocco – Altamura (BA) – Fashion Design – Istituto Moda e Design, Bari; Giunta Alissa - Caltanissetta (CL) – Liceo artistico regionale “R. Assunto”, Caltanissetta; Loma De La Vega Cristina – Logrono – La Roja (Spagna) - School of Design of La Rioja- (ESDIR); Montalto Carmela – Luzzi (CS) – Accademia New Style, Cosenza; Muca Eralda – Vercelli (VC) - I.I.S. “F. Lombardi”, Vercelli; Pucci Alessandra – Acri (CS) – NABA, Milano; Radin Filippo – Staranzano (GO) – Liceo artistico “Max Fabiani”, Gorizia; Ruiu Sara – Nuoro (NU) – Istituto di Moda Burgo, Nuoro; Scardina Salvatore – Palermo (PA) – Accademia del Lusso, Palermo; Sciammarella Elisa – S. Benedetto Ullano (CS) - Istituto Superiore “Da Vinci-Nitti”, Cosenza.

Riserve: