A Corigliano nasce il Movimento civico CR7

Nasce a Corigliano Rossano il Movimento CR7.

Il nome scelto è stato studiato con attenzione da un esperto di marketing, che continuerà a dare un contributo nell’organizzazione delle attività del Movimento “CR7” composto da 7 giovani delle rispettive aree urbane; presto il loro programma sarà completo di 7 punti principali, programma che sarà completato con l’aiuto dei cittadini che vogliono dare il loro contributo.

Una libera associazione di cittadini che si propone di dare il proprio contributo per la rinascita culturale e politica di questa città, partendo dai cittadini e dal territorio. Un’iniziativa che richiederà sicuramente molta dedizione e tanto sacrificio, ma che ormai è sentita come un’esigenza improrogabile se si vuole costruire un futuro migliore.

Con obiettivi sicuramente costruttivi, il “Movimento CR7” Corigliano Rossano ideologicamente non è vicino a nessun partito in particolare, darà luogo da subito ad una serie di incontri, innanzitutto con altri movimenti che professano gli stessi intenti e, a seguire, con altre formazioni civiche e politiche con cui sarà possibile instaurare un confronto e costruire qualcosa di concreto per la città.

“Porteremo a questi tavoli la nostra idea di città ed una serie di proposte che abbiamo studiato ed approfondito nei mesi scorsi e che vorremmo fossero sposate da altre forze. Augurandoci che la Città ci accolga positivamente ci riserviamo di comunicare, a breve, le iniziative che sono state già decise e che si stanno organizzando”.