Criticità nei centri di raccolta rifiuti. Scattano i sigilli a Francavilla e Montegiordano

Due centri raccolta dei rifiuti nel cosentino sono stati sequestrati dai carabinieri forestali. È successo a Francavilla Marittima e a Montegiordano, ma se nel primo caso i militari di Oriolo e Corigliano hanno accertato che la struttura di località “Cimitero”, non rispondesse ai requisiti, nel secondo caso, a Montegiordano, i carabinieri hanno trovato delle criticità.

Nel primo centro i militari hanno notato un accumulo di rifiuti su un area di circa mille metri quadri, senza tuttavia le opere per la raccolta delle acque meteoriche, il dilavamento, l’impianto di trattamento in loco degli stessi reflui, e l'assenza di accorgimenti per la raccolta in vasche a tenuta stagna, gli sversamenti delle sostanze pericolose e dell'assenza di autorizzazione allo scarico.

A Montegiordano, nella struttura a cielo aperto di località Foritano, riscontrate invece delle criticità rispetto a quanto previsto dalla normativa del settore come, tra l'altro la mancanza di viabilità interna per lo scarico e carico dei rifiuti, l'assenza di personale così come di un’area di lavaggio e disinfestazione contenitori.