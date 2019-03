Scontro frontale sulla Silana – crotonese, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi sulla statale 107 “Silana Crotonese” nei pressi di San Fili. Il sinistro, su cui sono in corso gli accertamenti per costruire la dinamica, ha coinvolto due veicoli in uno scontro frontale che ha provocato il ferimento di tre persone.

Per consentire l’intervento dell’elisoccorso il traffico è stato deviato. Sul posto è intervenuto il personale Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile, i sanitari del 118 per le cure del caso, e le forze dell’ordine per i primi rilievi. La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a San Fili.