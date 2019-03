Distraggono gioielliere e rubano merce. Furto da 60mila euro a Cropani

Con la scusa di dover comprare un regalo ed in tre sono entrati in una gioielleria di Cropani Marina: una volta all’interno del negozio, hanno distratto il titolare e rubato due rotoli di gioielli ed orologi per un valore complessivo di circa 60 mila euro.

A fare da palo uno di loro, una donna, mentre un complice parlava con il gioielliere e l’altro portava via i preziosi. Il furto, compiuto lo scorso 12 marzo, è stato ripreso dall’impianto di video sorveglianza.

Le immagini sono quindi al vaglio dei carabinieri di Sellia Marina e Cropani che stanno cercando di identificare quattro persone, ritenute responsabili del reato di furto.