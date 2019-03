Disordini durante partita, daspo per presidente e giocatore della San Roberto

Due Daspo sono stati emessi dal Questore di Reggio Calabria in merito ai disordini avvenuti il 27 gennaio scorso a Fiumara di Muro, in occasione della partita di calcio disputata nel campo sportivo della cittadina reggina con la “Polisportiva Pro Pellaro 1919 Soccer Lab”, valevole per il Campionato di I Categoria Girone “D” 2018/19.

Il provvedimento, di quattro anni, ha colpito il presidente 62enne della “Asd San Roberto Fiumara”, 62enne, ed un giocatore 38enne della stessa squadra.

In particolare il calciatore sarebbe responsabile di minacce ed aggressione contro un collega avversario, mentre, il presidente avrebbe aperto il cancello di accesso degli spogliatoi, consentendo ai tifosi della San Roberto e della Pro Pellaro di accedere e di entrare quindi in contatto.

Con il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono tutte le manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria, il questore ha inoltre prescritto ai due l’obbligo di presentazione presso il Commissariato Polizia di Villa San Giovanni mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo delle manifestazioni sportive in cui sia impegnata la “San Roberto Fiumara”, convalidato dalla competente Autorità Giudiziaria.