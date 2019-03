Qualità dell’aria a Simeri, registrati superamenti dei valori limite

Il Dipartimento provinciale dell’Arpacal ha redatto una relazione sul monitoraggio della qualità dell’aria nell’area interessata dalla presenza della centrale turbogas Edison di Simeri Crichi.

Dalle analisi e i monitoraggi effettuati è emerso che nella stazione Apostolello sono stati registrati 13 superamenti del valore limite protezione salute umana e un massimo giornaliero part a 113,5 registrato il 31 ottobre 2018; per l'Ozono sono stati registrati 24 superamenti del valore limite part a 120 pg /m3 calcolati sulla media mobile di 8 ore the rappresenta il valore obiettivo per la protezione della salute umana da non superare pia di 25 volte per anno civile come media su 3 anni.

Per quanto riguarda il Monossido di carbonio (CO) è stato registrato un superamento il 27 novembre 2018 come Max media giornaliera calcolata su 8 ore presumibilmente dovuto a seguito di evento eccezionale. Invece non destano preoccupazione i valori di idrocarburi metanici e non metanici e di NO2 non assumono particolare rilievo in quanto presentano valori ampiamente al di sotto dei limiti di legge.

Nella stazione "Pietropaolo" sono registrati 4 superamenti del valore limite protezione salute umana ed un massimo giornaliero pari a 115,9 registrato nella giornata del 3 ottobre 2018; per l'Ozono sono stati registrati 21 superamenti del valore limite pari a 120 tg /m3 calcolati sulla media mobile di 8 ore the rappresenta il valore obiettivo per la protezione della salute umana da non superare più di 25 volte per anno civile come media su 3 anni. I valori riscontrati di idrocarburi metanici e non metanici, di NO2 e CO non assumono particolare rilievo in quanto presentano valori ampiamente al di sotto dei limiti di legge.

Nell'arco dell'anno 2018, si e registrata una situazione piuttosto stabile per quanto riguarda l'evoluzione della qualità dell'aria nella zona monitorata.

Il documento del di Catanzaro dell’Arpacal, redatto dai tecnici del Servizio Aria, diretto dall’ing. Francesco Italiano, illustra l’andamento dei parametri previsti dalla normativa per come sono stati monitorati nel 2018 dalle due apposite centrali poste nei pressi della centrale turbogas: una in località Apostolello e l’altra in località Pietropaolo. Il rapporto tecnico, come previsto da apposita convenzione, è stato prima trasmesso al responsabile della centrale Edison di Simeri Crichi.