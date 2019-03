Incidente sul lavoro, operaio cade da tre metri. Trasferito in elisoccorso a Catanzaro

È caduto da circa tre metri mentre stava lavorando dentro una vetreria in zona Pennello a Vibo Marina. L’uomo, un operaio di 57 anni, ha riportato traumi in diverse parti del corpo per il violento impatto. L’operaio, residente a San Leo di Briatico, stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, vista la gravità della situazione, hanno allertato l’elisoccorso che ha quindi provveduto a trasportare lo il 57enne nella struttura sanitaria del capoluogo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sull’accaduto ha avviato le indagini la Polizia di Stato