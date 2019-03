Campionati Riccione, tre record per le atlete della Kroton nuoto

Tre record regionali e quattro pass per i Campionati Italiani estivi di Roma. E non solo, perché alcune atlete della Kroton nuoto sono risultate tra le prime 15 d'Italia categoria "ragazze", e come da regolamento, hanno acquisito il diritto alla partecipazione alle finali nazionali estive che si disputeranno nel mese di agosto allo Stadio del Nuoto di Roma. È successo a Riccione dove si è chiusa la prima parte dei campionato nazionali di nuoto.

Giulia Filippelli ha stabilito il nuovo record regionale di categoria ragazze e junior nei 100 farfalla con il tempo 1’03”49, oltre ad un quinto posto in Italia, categoria ragazze 2015, che fa capire il potenziale della giovane atleta di casa Kroton. Unico rammarico, qualche piccolo problema fisico che non le ha permesso di esprimersi al 100% durante la manifestazione. Giulia è ottima anche nei 200 farfalla terminati con un eccellente 9° posto.

Anche la grintosa e tenace Dalila Iuticone è stata capace di migliorarsi sia nei 100 dorso, chiusi all’undicesima posizione con il Record personale di 1’04”90, sia nei 200 dorso terminati al decimo posto e quindi nella Top Ten della specialità con 2’20”51. Entrambi i crono le valgono in anticipo, come già evidenziato, insieme a Giulia Filippelli, la qualifica ai campionati italiani estivi in quanto tra le migliori 15 atlete di categoria .

Ottime anche le due staffette 4x100 stile (4’05”97) il crono, con il record regionale di categoria ragazze e soprattutto la 4x100 mista con 4’28”19 che ha permesso la conquista di un decimo posto in Italia assolutamente non prevedibile alla vigilia e per questo entusiasmante. Ovviamente anche in questo caso il crono rappresenta il nuovo record regionale di categoria ragazze, junior e cadette. Il "quartetto terribile" Iuticone - D’Angerio - Filipppelli - Ioppoli entra ancora una volta nella storia del nuoto crotonese ottenendo un piazzamento femminile mai conseguito in passato. Rimane quindi la consapevolezza che quest’estate, con un po’ di fortuna, il podio può essere alla portata.

Da martedì 18 marzo inizierà la seconda parte della manifestazione, quella destinata al settore maschile. Parleremo ancora di Kroton Nuoto perchè presente con Andrea Muscò nei 100 e 200 dorso "ragazzi 2005" e con Daniele Buzzurro, Lorenzo Masellis, Andrea Muscò e Marco Riillo con la staffetta 4x100 mista "ragazzi".