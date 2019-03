Scalea, consigliere comunale si dimette. Ancora oscure le motivazioni

Ha lasciato il posto di consigliere comunale, Renato Bruno, eletto a Scalea nelle file del Movimento 5 stelle. Tuttavia non sono ancora state chiarite le motivazioni che lo hanno spinto a dimettersi, scrive infatti di non volerli svelare.

Bruno, che lo scorso mese è stato aggredito, afferma che le dimissioni non sono dovute alle “minacce”. Bruno afferma che non sia neanche colpa delle “scelte del governo di cui sono fiero; non è colpa del Movimento e di alcune scelte che posso non condividere, ma in una famiglia può capitare di pensarla diversamente e si accetta ciò che democraticamente abbiamo deciso”.