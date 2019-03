Incidenti: uomo muore investito da camion, traffico in tilt lungo l’A2

Incidente mortale lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo al km 317,00 nel comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove il traffico è momentaneamente bloccato in direzione Fisciano.

Per cause in corso di accertamento, un uomo è stato investito da un camion che proseguiva sempre in direzione Fisciano. Nell’impatto la vittima ha putroppo perso la vita.

Sul posto è presente il personale dell’Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, gli accertamenti del caso e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico veicolare in direzione Fisciano – informa l’Anas - viene deviato all’uscita obbligatoria di Lamezia Terme con rientro allo svincolo di Falerna percorrendo la strada statale 18 Tirrena Inferiore.