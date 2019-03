Snowboard: conferme e numeri da record in Calabria con Cesko e Dodaro

Anche questa stagione, quasi giunta al termine, vede aumentare gli allievi che scelgono di iniziare a far snowboard con Smile Snowboarding e Calabria Snow academy.

Sotto questi marchi si celano due figure ormai diventate punto di riferimento dello snowboard in Calabria, Cesko Lavigna e Paolo Dodaro, due maestri federali che stanno portando risultati e numeri che non si vedevano da anni.

Un continuo aumentare di presenze sulle piste delle nostre località sciistiche che vede i due maestri presenti sia su Camigliatello, quest’anno sede fissa alla “Scuola sci Camigliatello”, sia su Villaggio Palumbo con il progetto scuole, arrivate da tutto il sud Italia, e già richiesti su Gambarie e Lorica per la prossima stagione.

Tantissimi sono stati i bambini curati e coccolati dai due maestri, tanto da assicurare allo snowboard calabrese un futuro roseo e promettente, il progetto bimbi chiamato “Youth Project” ne è la prova.

Un giorno a settimana un gruppo di bambini hanno avuto la possibilità di esser seguiti gratuitamente nelle progressioni con tanto amore, e gli stessi, appassionati hanno raggiunto ottimi livelli.

Altra grande conferma sono i ritorni, cioè i riders che non si sono fermati alle prime lezioni, ma hanno continuato fedelissimi a cercare miglioramenti e progressioni affidandosi totalmente alla professionalità dei due maestri.

Il trucco di tanto successo non è la sola sfrenata passione per lo snowboard, ma tutta la cura che Cesko e Paolo mettono nelle loro mansioni, dividendosi i compiti che vanno dalle prime lezioni al free style alla promozione del territorio alle video correzioni e video promozioni di tutte le località da loro frequentate, il canale YouTube Cesko Thevineyard orami usato come tutorial, i vari profili social, il sito Calabria Snow Academy con i loro contenuti e le visite in aumento ne sono la conferma.

Tre mesi di neve fantastica, una stagione da incorniciare, una presenza di turistici in aumento, ci lasciano ben sperare per il prossimo anno, i maestri federali di Snowboard Cesko e Paolo appartenenti al Collegio Maestri di Sci Calabria, promettono ancora grandi sorprese e come dicono spesso nei loro video “Distribuzione totale di buon umore”, arrivederci al prossimo anno con Smile Snowboarding & Calabria Snow Academy.