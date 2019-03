Doppio incendio tra Spilinga e Stefanaconi, intervento dei vigili

Doppio incendio ieri nel vibonese. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti dopo le 14, in via Mazzini, a Spilinga, per un incendio che ha coinvolto una Fiat Panda alimentata a gpl.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito lo spegnimento e la messa in sicurezza della vettura. A seguito dell'incendio è rimasta danneggiata la facciata del fabbricato posto a fianco dell'autovettura.

Successivamente il personale del Comando provinciale è intervenuto a Stefanaconi, frazione Morsillara, per un incendio che ha interessato la canna fumaria di un locale posto in adiacenza ad un fabbricato di civile abitazione.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito lo spegnimento dell'incendio impedendo che si propagasse alla vicina abitazione.