Pugliese (Provincia): “strade e scuole, 3 mln di euro non coprono fabbisogno”

“Ieri la parlamentare pentastellata Elisabetta Barbuto è stata impegnata in un tour domenicale per dare priorità alla strada di Strongoli, e così ancora una volta il riferimento e la richiesta di attingere agli “inesauribili” 3 milioni di euro stanziati dal Governo per strade e scuole provinciali”.

Con pungente ironia perviene la nota della Provincia di Crotone a firma del presidente Ugo Pugliese che si chiede come “dovrebbe assecondare la richiesta di tutela della bellezza architettonica e storica del Liceo Classico Pitagora, sollecitata dalla senatrice/archeologa Margherita Corrado, la richiesta di una scuola vera per gli studenti del Gravina di cui si è fatta portavoce la deputata Elisabetta Barbuto, e ancora le strade provinciali nuovo cruccio della deputata 5 Stelle”.

“Il territorio provinciale da nord a sud, dalla costa all’entroterra richiede interventi di messa in sicurezza delle strade e delle scuole –avanza la nota. La strada per Verzino, per Strongoli, la strada tra Isola e Capo Rizzuto, la zona di Petilia, Mesoraca, Cirò, Melissa, l’elenco è lunghissimo e non occorre un tour da scampagnata domenicale per ricordarlo a chi con questi problemi si confronta ogni giorno”.

“La matematica non è un’opinione, e la gestione della contabilità, soprattutto quella pubblica – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Crotone Ugo Pugliese – lo è ancor meno! E allora alle due parlamentari chiedo di dilettarsi oltre che in esternazioni, tour e post social, anche nell’esercizio algebrico magari abbinandolo anche a qualche buona pratica politica e di rappresentanza vera del territorio”.

“Da Presidente dell’Ente, da amministratore e rappresentante del territorio conosco le emergenze che ogni giorno condizionano l’attività e gli interventi, conosco ed ho chiaro che i 3 milioni di euro rispetto agli interventi necessari sono solo una goccia e che rivenderseli con le comunità e per tutti i problemi che affliggono il territorio è una pratica che – conclude - ha solo finalità elettorali!”.