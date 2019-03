Calcio. Torneo delle regioni, amichevoli in corso per il Cr Calabria

Settimana ricca di impegni per le Rappresentative di Calcio a 11 del CR Calabria impegnante nelle gare amichevoli prima dell’affronto con il Bolzano, Molise e Puglia: le tre avversarie del girone eliminatorio per la 58^ edizione del Torneo delle Regioni che si svolgeranno nel Lazio dal 13 al 20 aprile.

L'under 19 di Mister Rosario Salerno andrà in Sicilia per affrontare mercoledì 20 marzo presso il campo "Comunale" di Gliaca di Piraino con inizio alle 15 la Rappresentativa Under 19 del CR Sicilia in un test match che sarà importante per verificare sia lo stato di forma che l'amalgama della squadra in ottica Torneo delle Regioni. Dopo l'amichevole contro la formazione Berretti dell'US Catanzaro, dunque, Neri e compagni si ritroveranno per collaudare al meglio i meccanismi e le trame di gioco che son stati loro impartiti dal tecnico Salerno nel corso dei vari raduni fin qui effettuati.

Giovedì 21 marzo, invece, amichevoli sia per l'Under 17 di Mister Pietro De Sensi che per l'Under 15 di Mister Stefano Ferragina. L'Under 17 affronterà i pari età del Cosenza Calcio presso il campo "Romulo Di Magro" di Taverna di Montalto Uffugo. Dopo le amichevoli contro le U17 di Catanzaro e Crotone, saranno i rossoblu a mettere a dura prova la selezione del CR Calabria: 26 i ragazzi convocati dal tecnico De Sensi.

Per l'Under 15, dopo l'amichevole giocata, e vinta, contro i pari età del Rende la scorsa settimana, l'avversario di turno sarà la Vibonese. I "ragazzini terribili" di Mister Ferragina giocheranno contro i rossoblu sul campo "R. Riga" di Lamezia Terme - Sant'Eufemia con fischio d'inizio previsto per le 14:45.

Mister Rosario Salerno ha buone sensazioni: “il gruppo su cui stiamo lavorando ha buone qualità ed i ragazzi si sono dimostrati tutti molto disponibili a quelle che sono le mie idee di calcio. Dopo l’amichevole contro l’Under 18 della Lnd e quella contro la Berretti del Catanzaro, ci tocca ora affrontare la selezione del CR Sicilia. Testeremo così la condizione fisica e mentale dei ragazzi, consapevole del fatto che son certo che quest’anno daremo filo da torcere a tutti”.

Anche Mister De Sensi si ritiene soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora: “dopo aver visionato molti ragazzi, il gruppo da cui scegliere i 20 è abbastanza numeroso. Queste amichevoli mi stanno aiutando a capire chi è pronto per il TdR2019, sia fisicamente che mentalmente: ci approcciamo al Torneo come ogni anno con la voglia di far bene e di raggiungere come obiettivo minimo il passaggio del turno”.

Infine Mister Ferragina, primo anno alla guida della Under 15, ha grosse aspettative sul gruppo che si sta formando: “abbiamo lavorato senza lasciare nulla al caso ed il numero elevato di ragazzi visionati lo dimostra. Ho riscontrato molta qualità e il merito va alle società del territorio che evidentemente stanno lavorando bene. Con le scelte finali qualcuno rimarrà deluso e per questo ai ragazzi sto dicendo di dare il massimo soprattutto nelle gare amichevoli che andremo a disputare a breve. Partiremo per il Lazio con la consapevolezza di essere una buona squadra e di giocarcela fino in fondo con la speranza di raggiungere un traguardo prestigioso che credo questa Regione si meriti ampiamente”.