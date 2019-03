Affido di minori stranieri. A Crotone un corso gratuito, come partecipare

SOS Villaggi dei Bambini, presente a Crotone dal 2017 con il progetto IoNonViaggioSolo, offre un corso di formazione per l’affido di Minori Stranieri Non Accompagnati.

Il corso, rivolto a single o coppie, sarà informativo e di preparazione. Verranno trattati temi di interculturalità, spiegazione dei percorsi burocratici necessari all’ottenimento dei documenti, situazione giuridica italiana e di alcuni dei Paesi di provenienza, nonché alcuni concetti chiave riguardanti l’accoglienza in famiglia di un minore straniero, incluso come garantire e promuovere il benessere psicosociale di un Minore non accompagnato.

Il percorso si articolerà nelle serate di martedì 26 marzo, martedì 2 aprile e martedì 9 aprile con orario 18:30-20:30 e si svolgerà presso l’ufficio di SOS Villaggi dei Bambini in Viale Cristoforo Colombo n. 5, a Crotone.

La partecipazione è libera e gratuita. Per maggiori informazioni e/o iscrizioni è possibile scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare al numero 0962.030.050.

Il termine per le iscrizioni, necessarie al fine della partecipazione al corso, è fissata per venerdì 22 marzo.