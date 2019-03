Troupe cinematografica a Reggio per le riprese del film “Un mafioso senza vergogna”

‘Un Mafioso Senza Vergogna’, è il film che una nota troupe cinematografica italiana sta girando a Reggio Calabria in questi giorni, e che sarà sul grande schermo nel 2020, diretto da Santo Pennestrì e prodotto da Gremiche entrainment e Cine Group.

Questa mattina, è Cannavò la location scelta per alcune scene. Le riprese sono iniziate un mese fa in Puglia, e dopo la Calabria la produzione si sposterà in Sicilia. Protagonisti di ‘Un Mafioso Senza Vergogna’’, oltre a Pennestrì, anche Pasquale Esse, Carmelo Giustra, Michele Giustra, Nicoletta Marra e Sergio Kachka.

Il film racconta di Gaetano capo di una nota famiglia della camorra, incontra nella città di Reggio Calabria il boss Giovanni per accordarsi di uno scambio di merce illegale. Nell'affare entrano Sergio e Cristian due giovani entrati da poco nella malavita ma qualcosa non va come dovrebbe.

Maria e Salvatore, sorella e fratello, dopo l’uccisione del padre entrano tutti e due nel giro della ‘ndrangheta. Salvatore dopo un po' esce dal giro perché capisce che l’affare stava per diventare troppo pericoloso. La decisione di Salvatore inizia un lungo processo contro delle note famiglie malavitose a causa di un pentimento da parte di Salvatore.

La decisione di diventare collaboratore di giustizia e testimoniare in un processo non è stato facile, contro di lui la sorella Maria e dall’altra parte una delle più grandi cosche della città. Definito “l’infame” Salvatore decide di cambiare città, pagando un prezzo troppo caro.