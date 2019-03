Iritano (Fiamma Tricolore): “incarichi inappropriati da parte dell’amministrazione comunale”

La Segreteria Movimento Sociale Italiano-Fiamma Tricolore chiede che siano effettuati dei controlli sulla legittimità del ruolo rivestito da Luigi Siciliani.

Si tratta in pratica del “manager che il Sindaco chiamò nel 2014, fresco di sentenza interdittiva dai Pubblici Uffici seppur ancora non definitiva, a reggere le sorti dell’Amc, poi passata in giudicato da parte del Consiglio di Stato”.

“Ebbene – prosegue Fiamma Tricolore – dopo questo pronunciamento, Siciliani è divenuto da qualche mese consulente per la Sieco su indicazione dell’amministrazione comunale di Catanzaro. Tutto ciò – prosegue la nota - con l'attribuzione della nomina di Direttore di Cantiere ma, soprattutto, Referente Area Tecnica-Amministrativa ed Area Officine e Servizi Generali in costanza della sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato che ne ha sancito la interdizione per anni 5 sia da Uffici Pubblici che Privati”.

Ultima novità sottolinea il responsabile cittadino tricolore Raffaele Iritano - la stipula di “un accordo con le OO.SS. aziendali su un aumento di ore per il personale part-time che tiene fuori però tre lavoratori, il tutto senza che vi sia una motivazione ufficiale e plausibile”.

Per questo il coordinamento catanzarese “chiede che vengano esposte alla cittadinanza, che con le sue tasse paga l’opera della Sieco spa, le motivazioni dell’atto aziendale anche, e non è elemento secondario, a tutela dei diritti e delle legittime aspettative dei tre lavoratori e padri di famiglia rimasti esclusi”.