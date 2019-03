Incidente stradale dopo la mezzanotte nel cosentino. Una squadra dei vigili del fuoco del capoluogo è intervenuta sulla strada provinciale, in via Corsonello, in contrada Rosario di Mendicino, dove un’auto è finita fuoristrada. Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso dal 118.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.