Non vuol fare arrestare il marito, prende a calci la pattuglia e la fa bloccare dai vicini

Non le ha andato proprio giù il fatto che gli agenti avessero arrestato il marito che, nonostante fosse ai domiciliari, era stato sorpreso fuori casa mentre parlava tranquillamente con altre persone.

È stato a quel punto che la donna, vedendo che il coniuge veniva fatto salire a bordo dell’auto della polizia per essere portato nel commissariato locale per i vari adempimenti, ha iniziato ad inveire nei confronti degli agenti, colpendo la pattuglia a calci e pugni, anche minacciandoli e addirittura incitando i vicini di casa a bloccare l’uscita della Volante che si è così vista accerchiata da alcuni residenti che ne l’hanno ostacolato nelle manovre.

Per questo motivo la donna, una 56enne di Gioia Tauro, è stata arrestata per oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale mentre la stessa sorte è toccata al marito, di 57anni, in questo caso accusato invece di evasione dai domiciliari.