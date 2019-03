Crotone: controllati sale giochi e commercianti, sequestri e segnalazioni

Consueto bilancio settimanale per gli uomini della Questura di Crotone. Il 9 marzo scorso, così, la Squadra Volanti ha tratto in arresto, B.A.D., 25enne rumena per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente (7.2 grammi cocaina).

Il 12 marzo personale della Divisione Pasi insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, ha effettuato dei controlli amministrativi nei confronti di due esercizi di internet point e sale giochi di Rocca di Neto.

Si è proceduto poi al sequestro amministrativo di una postazione internet, detenuta illegalmente e ad una multa da 50 mila euro, corrispondente a 10 mila in misura ridotta. Inoltre, presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è stata constatata la presenza di un dipendente senza contratto di assunzione.

Mercoledì scorso i controlli si sono diretti presso il mercato rionale di via Giacomo Manna, in sinergia tra la Questura, il Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, il Reparto Mobile di Reggio Calabria, la Guardia di Finanza e l’Arma Carabinieri di Crotone, ed Nas dei Carabinieri di Cosenza.

Interessate le attività di commercio di generi ortofrutticoli ed ittici adiacenti al mercato. Nello specifico, la Polizia ha controllato 34 attività; elevate 9 sanzioni amministrative, per un importo totale di circa 38 mila euro; 5 i sequestri amministrativi per complessivi 1.092,50 kg di prodotti ortofrutticoli.

L’attività interforze ha consentito complessivamente di registrare i seguenti risultati: controllate in tutto 79 attività commerciali, 58 le sanzioni amministrative per accertate irregolarità e 10 sequestri amministrativi per un totale con circa due kili di merce devoluti a tre associazioni caritatevoli del capoluogo.

Personale della Divisione Polizia Anticrimine ha anche notificato un provvedimento di Daspo di tre anni nei confronti di S.G., crotonese di 24 anni, già destinatario il 28 dicembre 2018 di una precedente misura.

I fatti risalgono agli incontri di calcio “Crotone-Cosenza” e “Crotone-Spezia” rispettivamente del 26 novembre e 27 dicembre scorso, valevoli per il campionato di “Serie Bkt”, quanto il giovane minacciò un Pubblico ufficiale lanciando un petardo ed un fumogeno.

Un crotonese 26 enne è stato inoltre segnalato al Prefetto come assuntore di stupefacenti, poiché trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana, poi sequestrata.

Sempre ieri il personale dell’Ufficio Immigrazione ha deferito in stato di libertà, per invasione di terreno o edifici ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, un cittadino guineano di 21 anni, sorpreso all’interno del Centro di accoglienza “Sant’Anna” di Isola di Capo Rizzuto pur essendone stato allontanato per gravi violazioni del regolamento (con un precedente provvedimento).

Nel corso di questa settimana l’esito dei controlli di Polizia è di un arresto, una denuncia, 18 persone sottoposte a misure di sicurezza, 688 identificazioni, di cui 10 extracomunitarie; 377 i controlli ai veicoli stradali (anche con sistema Mercurio).

Sono state 13 le sanzioni per violazioni al Codice della Strada e 17 le perquisizioni; due le persone accompagnate in Ufficio per identificazione, 38 i controlli amministrativi, 6 i sequestri e 10 le sanzioni.