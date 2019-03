Chiosco distrutto dal fuoco a Gizzeria, non si esclude la matrice dolosa

Non si esclude possa esserci una matrice dolosa alla base dell’incendio che nella notte ha distrutto completamente un chiosco-bar sul lungomare di Gizzeria, nel catanzarese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.

Il rogo, come dicevamo, è divampato nella notte scorsa e ha avvolto la struttura costruita in legno. I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme hanno spento le fiamme ma ovviamente per il chiosco non c’è stato più nulla da fare.

Al suo interno, tra l’altro erano, presenti due bombole di Gpl, anch’esse interessate dal fuoco, e che sono state subito messe in sicurezza per evitare ovvie e più gravi conseguenza.

I pompieri hanno eseguito tutti i rilevi del caso ma nessuna indicazione precisa o elemento utile è stato ritrovato per chiarire la dinamica e le cause esatte dell’incendio.