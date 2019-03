Durante sei servizi straordinari di controllo condotti dai carabinieri a Cotronei, i militari della Compagnia di Petilia Policastro hanno identificato 30 persone; verificate altrettante autovetture ed eseguite due perquisizioni personali e veicolari.

Segnalati anche due soggetti per detenzione di stupefacente per uso personale e deferito infine un 39enne del luogo per guida senza patente perché non l’aveva mai conseguita.