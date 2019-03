Futsal. La finale di Coppa Italia Serie A2 diretta da un arbitro catanzarese

Luca Petrillo

L’arbitro Catanzarese Luca Petrillo oramai nell’organico di Serie A, è stato designato nella finale di Coppa Italia di Serie A2 di futsal.

Un palmarès quello del fischietto calabrese che annovera diverse gare importanti, tra cui e negli ultimi tre anni, quella di Coppa Italia Under 21, della Serie B per la semifinale di Final Four di A2 e della finale di A2 e della finale di serie A2 femminile nello stesso anno.

La sezione arbitri di Catanzaro torna così ad avere un rappresentante nella massima categoria del futsal nazionale. Il capoluogo, infatti, è stato negli anni una fucina in tal senso, conquistando nel tempo il primato di una delle sezioni con il maggior numero di arbitri che hanno militato nella massima categoria e non solo.

Petrillo dirigerà come arbitro 1. coadiuvato come Arbitro 2 dal SIg. Arrigo D’Alessandro della Sezione di Policoro e cronometrista Sue Ellen Salvatori, della Sezione di Milano; terzo arbitro Carlo Adilardi della Sezione di Torino. La finale sarà in diretta su Sport Italia oggi alle 17:30 e sarà disputata al Palasanquirico di Asti.