Rubano inerti da un terreno comunale, 2 arresti a Maida

I Carabinieri di Marcellinara hanno arresto due persone sorprese a prelevare materiale inerte da un fondo di proprietà del Comune di Maida.

I FATTI | Alle 7.30 di ieri mattina una pattuglia, nel transitare sulla Strada Statale 280 per raggiungere la zona industriale di Marcellinara, Località Serramonda, ha notato che, in una strada parallela alla statale, posta più a valle, vi erano alcuni mezzi pesanti che, trasportando sabbia, uscivano da una strada sterrata che raggiungeva l’alveo del fiume Amato. I militari hanno raggiunto la stradina sterrata e trovano un escavatore mentre rilasciava su un mezzo pesante del materiale che era stato appena estratto in quell’area.

I militari, chieste alle due persone presenti le autorizzazioni, alla risposta “…potete lasciare stare… ce ne stiamo andando…”, conducono i due presso la Stazione di Marcellinara dove viene avviata una serie di verifiche finalizzata ad individuare la proprietà dell’area oggetto del controllo.

Gli accertamenti hanno permesso di capire che Località Quota Barile, dove si trovavano i due, era intestata al Comune di Maida. Per i due, dipendenti di un’impresa edile, è scattato quindi l’arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato, mentre i mezzi (l’escavatore e il mezzo pesante) sono stati posti in sequestro penale.