Agente travolto da auto nel corso dei lavori nel quartiere Archi, è ferito

Un agente di Polizia Municipale è stato travolto da un'auto durante i lavori di rifacimento del nuovo asfalto nel quartiere Archi di Reggio Calabria.

Dalle informazioni trapelate, sarebbe stato un cittadino che, nonostante le transenne e le ripetute richieste da parte dei Vigili ad utilizzare la strada alternativa, avrebbe forzato il blocco e investito l’agente.

Il malcapitato è stato trasportato nel nosocomio cittadino dove è stato ricoverato per le ferite riportate, ma non verserebbe in gravi condizioni.

Sempre stamani, uno dei lavoratori LSU comunali che stanno supportando l'attività di controllo del cantiere, è stato fatto oggetto, poi, di sputi da parte di un altro cittadino, molto seccato perché costretto a dover fare 50 metri a piedi rispetto alle sue abitudini quotidiane.

Sulla vicenda si è espresso il Sindaco della città, Giuseppe Falcomatà, che ha affermato come “Rimane molta amarezza. Reggio è forse l'unica città al mondo in cui si assiste a simili atti di violenza a causa di lavori per il nuovo asfalto attesi da decenni, della durata di solo poche ore, ben segnalati da giorni con avvisi di divieto di sosta e comunicati attraverso tutti gli organi di informazione”.

Il primo cittadino si dice vicino alla Polizia Municipale, al personale LSU e alla ditta.