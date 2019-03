Controlli di capitaneria e Polizia nel porto di Reggio, sanzionati 9 pescatori

Cento veicoli controllati, 18 multe fatte e 54 sanzioni amministrative per divieto di sosta in aree operative del porto che impedivano il regolare svolgersi delle attività, per un ammontare di oltre 7.000 euro.

È il bilancio delle attività di controllo stradale eseguite dalla Capitaneria e dalla Polizia stradale di Reggio Calabria, in un servizio congiunto che ha avuto come obiettivo principale la verifica del rispetto dei limiti di velocità, effettuata tramite delle postazioni temporanee col telelaser.

Dato che il porto è sottoposto ad una specifica disciplina per l’accesso e la circolazione, sono scattate verifiche per controllare il regolare accesso, sanzionando anche 9 persone che pescavano in zone vietate, con il conseguente sequestro dell’attrezzatura.